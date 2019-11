MERCYFUL FATE: deceduto il bassista Timi Hansen

05/11/2019



11 RIP 10 Maledetto male.... Buon viaggio e grazie per le emozioni che ci hai regalato 9 Nooo😱notizia orribile 8 ...che notizia di merda...RIP 7 Che brutta notizia.... 6 Lui, insieme con Kim Rozz, sono la sezione ritmica più sottovalutatata del metal, eterna fonte d'ispirazione. Ci vediamo dal altra parte 5 spiace tantissimo, ottimo musicista che ha scritto grandissime linee di basso. R.I.P. 4 Mi dispiace immensamente. Ci sono cresciuto coi dischi in cui ha suonato. Condoglianze alla famiglia. 3 Lo Steve Harris danese, uno dei miei idoli, un abbraccio alla famiglia triste giornata per la nostra comunità 2 Mi dispiace molto. 1 Rip