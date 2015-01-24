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Doomsday Roadburn (Live At Roadburn Festival 2018)

08/11/19
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08/11/19
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Get Loud!

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SLAYER
The Repentless Killogy (Live at the Forum in Inglewood, CA)

08/11/19
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08/11/19
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05/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

05/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
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05/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
TRAFFIC CLUB - ROMA

05/11/19
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05/11/19
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TEATRO VERDI - FIRENZE

06/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LEGEND CLUB - MILANO

06/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

06/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
LAST ONE TO DIE - CARAMAGNA (TO)

06/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

07/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
TRAFFIC CLUB - ROMA
REVOLUTION SAINTS: online una nuova traccia
05/11/2019 - 12:26 (30 letture)

RECENSIONI
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REVOLUTION SAINTS: online il video di 'I Wouldn't Change A Thing'
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REVOLUTION SAINTS: inizieranno a breve le registrazioni del nuovo album
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