      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/11/19
GRAVE PLEASURES
Doomsday Roadburn (Live At Roadburn Festival 2018)

08/11/19
HIDEOUS DIVINITY
Simulacrum

08/11/19
AGNOSTIC FRONT
Get Loud!

08/11/19
HAVE A NICE LIFE
Sea of Worry

08/11/19
SLAYER
The Repentless Killogy (Live at the Forum in Inglewood, CA)

08/11/19
TYKETTO
Strenght In Numbers Live

08/11/19
EDGE OF PARADISE
Universe

08/11/19
SCHAMMASCH
Hearts of No Light

08/11/19
ADE
Rise of the Empire

08/11/19
WORK OF ART
Exhibits

CONCERTI

05/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

05/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
ESTRAGON CLUB (PARCO NORD)- BOLOGNA

05/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
TRAFFIC CLUB - ROMA

05/11/19
INGLORIOUS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

05/11/19
JETHRO TULL
TEATRO VERDI - FIRENZE

06/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LEGEND CLUB - MILANO

06/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

06/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
LAST ONE TO DIE - CARAMAGNA (TO)

06/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

07/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
TRAFFIC CLUB - ROMA
RAGNAROK: ascolta la nuova ''Non Debellicata''
05/11/2019 - 15:45 (59 letture)

RECENSIONI
70
ARTICOLI
14/05/2018
Live Report
MARDUK + RAGNAROK + INFERNAL WAR
Traffic Club, Roma, 09/05/2018
28/11/2013
Live Report
INCANTATION + RAGNAROK + SURVIVE + BASTARD SAINTS
Circolo Colony, Brescia, 23/11/2013
 
ALTRE NOTIZIE
05/11/2019 - 15:45
RAGNAROK: ascolta la nuova ''Non Debellicata''
22/10/2019 - 16:46
RAGNAROK: il video di ''Chapel Of Shadows''
24/09/2019 - 17:10
RAGNAROK: un'anteprima dal prossimo album
05/09/2019 - 16:58
RAGNAROK: tutti i dettagli su ''Non Debellicata''
08/11/2018 - 11:30
RAGNAROK: al lavoro sul nuovo album
15/07/2018 - 11:02
RAGNAROK FESTIVAL: ad aprile 2019 in Germania con Ensiferum, Carach Angren e molti altri
04/09/2017 - 19:25
RAGNAROK: ufficializzato il nuovo bassista
14/09/2016 - 22:48
RAGNAROK: una data in Italia ad ottobre
30/08/2016 - 18:14
RAGNAROK: rinnovato l'accordo con la Agonia Records
21/03/2016 - 12:57
RAGNAROK: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
ULTIME NOTIZIE
05/11/2019 - 19:48
HORRIZON: ascolta il singolo ''Dying God'' dal prossimo album
05/11/2019 - 19:30
STORMWARRIOR: disponibile un altro estratto dal nuovo album
05/11/2019 - 19:27
THE DARK ELEMENT: online il video di ''Not Your Monster''
05/11/2019 - 19:24
STORMLORD: dal vivo il 16 novembre al Centrale di Erba
05/11/2019 - 19:15
ARKONA (PL): svelati i dettagli di ''Age of Capricorn'' e un brano
05/11/2019 - 15:52
DESTRAGE: ecco il video di ''About That''
05/11/2019 - 15:50
MAMMOTH MAMMOTH: online un nuovo brano
05/11/2019 - 15:41
SCHAMMASCH: il video di ''A Paradigm of Beauty''
05/11/2019 - 12:26
REVOLUTION SAINTS: online una nuova traccia
05/11/2019 - 12:22
FRACTAL UNIVERSE: disponibile il live video di ''Fundamental Dividing Principle''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     