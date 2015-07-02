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08/11/19
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08/11/19
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08/11/19
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08/11/19
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05/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

05/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
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05/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
TRAFFIC CLUB - ROMA

05/11/19
INGLORIOUS + GUESTS
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05/11/19
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06/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LEGEND CLUB - MILANO

06/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

06/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
LAST ONE TO DIE - CARAMAGNA (TO)

06/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

07/11/19
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TRAFFIC CLUB - ROMA
MAMMOTH MAMMOTH: online un nuovo brano
05/11/2019 - 15:50 (41 letture)

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