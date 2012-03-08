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08/11/19
GRAVE PLEASURES
Doomsday Roadburn (Live At Roadburn Festival 2018)

08/11/19
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Simulacrum

08/11/19
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08/11/19
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08/11/19
SLAYER
The Repentless Killogy (Live at the Forum in Inglewood, CA)

08/11/19
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08/11/19
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08/11/19
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08/11/19
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05/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

05/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
ESTRAGON CLUB (PARCO NORD)- BOLOGNA

05/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
TRAFFIC CLUB - ROMA

05/11/19
INGLORIOUS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

05/11/19
JETHRO TULL
TEATRO VERDI - FIRENZE

06/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LEGEND CLUB - MILANO

06/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

06/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
LAST ONE TO DIE - CARAMAGNA (TO)

06/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

07/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
TRAFFIC CLUB - ROMA
DESTRAGE: ecco il video di ''About That''
05/11/2019 - 15:52 (90 letture)

Galilee
Martedì 5 Novembre 2019, 19.17.42
1
Video molto carino e pezzo meraviglioso. I love this band
RECENSIONI
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ARTICOLI
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PROTEST THE HERO + THE SAFETY FIRE + THE CONTORTIONIST + DESTRAGE
Traffic Live, Roma (RM), 07/12/2014
08/03/2012
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TEXTURES + SYLOSIS + DESTRAGE
Rock N' Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 02/03/2012
 
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