      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Exhibits - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/11/19
SCHAMMASCH
Hearts of No Light

08/11/19
HAVE A NICE LIFE
Sea of Worry

08/11/19
EDGE OF PARADISE
Universe

08/11/19
MAMMOTH MAMMOTH
Kreuzung

08/11/19
ADE
Rise of the Empire

08/11/19
WORK OF ART
Exhibits

08/11/19
AGNOSTIC FRONT
Get Loud!

08/11/19
BASK
III

08/11/19
THE FLOWER KINGS
Waiting for Miracles

08/11/19
VALAR MORGHULIS
Fields of Ashes

CONCERTI

07/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
TRAFFIC CLUB - ROMA

07/11/19
IMPERIAL TRIUMPHANT + REBIS
ZIGGY CLUB - TORINO

07/11/19
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

07/11/19
FREEDOM CALL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

08/11/19
SCALA MERCALLI
TEATRO VACCAJ - TOLENTINO

08/11/19
STRANA OFFICINA + SABOTAGE
TATTOO CONVENTION - FIRENZE

08/11/19
FREEDOM CALL + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

09/11/19
OPETH
ALCATRAZ - MILANO

09/11/19
STRANA OFFICINA + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

09/11/19
FOLKSTONE
AREA EXP - CEREA (VR)
WORK OF ART: presentato un nuovo brano
07/11/2019 - 09:42 (22 letture)

ALTRE NOTIZIE
07/11/2019 - 09:42
WORK OF ART: presentato un nuovo brano
23/10/2019 - 10:24
WORK OF ART: ascolta il singolo ''Misguided Love''
12/09/2019 - 08:38
WORK OF ART: a novembre il nuovo album
11/07/2014 - 11:02
WORK OF ART: il terzo album a settembre
ULTIME NOTIZIE
07/11/2019 - 11:15
BOLOGNA SONIC PARK: annunciati gli Iron Maiden
07/11/2019 - 10:11
TEMPERANCE: annunciati i release shows del nuovo album, due date in Italia
07/11/2019 - 09:58
KARG: previsto per febbraio il nuovo album
07/11/2019 - 09:50
KING: ascolta ''Star'' dal nuovo album
07/11/2019 - 09:39
BASK: disponibile lo streaming integrale di ''III''
07/11/2019 - 09:29
SURMA: firmano con la Metal Blade Records
07/11/2019 - 09:03
DAEMONIAC: in arrivo il secondo album, ascolta un brano
06/11/2019 - 20:09
ANCIENT DOME: si sciolgono
06/11/2019 - 19:31
INSOMNIUM: la data del 2 dicembre al Live Club è spostata al Bloom di Mezzago
06/11/2019 - 19:22
LOUD AND PROUD FEST: ecco gli orari dell'evento di sabato
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     