      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/11/19
SCHAMMASCH
Hearts of No Light

08/11/19
HAVE A NICE LIFE
Sea of Worry

08/11/19
EDGE OF PARADISE
Universe

08/11/19
MAMMOTH MAMMOTH
Kreuzung

08/11/19
ADE
Rise of the Empire

08/11/19
WORK OF ART
Exhibits

08/11/19
AGNOSTIC FRONT
Get Loud!

08/11/19
BASK
III

08/11/19
THE FLOWER KINGS
Waiting for Miracles

08/11/19
VALAR MORGHULIS
Fields of Ashes

CONCERTI

07/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
TRAFFIC CLUB - ROMA

07/11/19
IMPERIAL TRIUMPHANT + REBIS
ZIGGY CLUB - TORINO

07/11/19
JETHRO TULL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA - ROMA

07/11/19
FREEDOM CALL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

08/11/19
SCALA MERCALLI
TEATRO VACCAJ - TOLENTINO

08/11/19
STRANA OFFICINA + SABOTAGE
TATTOO CONVENTION - FIRENZE

08/11/19
FREEDOM CALL + GUESTS
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

09/11/19
OPETH
ALCATRAZ - MILANO

09/11/19
STRANA OFFICINA + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

09/11/19
FOLKSTONE
AREA EXP - CEREA (VR)
KING: ascolta ''Star'' dal nuovo album
07/11/2019 - 09:50 (21 letture)

ARTICOLI
13/08/2019
Intervista
ELVENKING
L'inizio della Trilogia - Intervista con Damnagoras
09/04/2018
Articolo
SECRETS OF MY KINGDOM: RETURN TO DIMENSIONS UNKNOWN
Nel mondo di Mortiis
07/02/2018
Live Report
MISS MAY I + FIT FOR A KING + VOID OF VISION + CURRENTS
Legend Club, Milano, 01/02/2018
23/11/2016
Live Report
BATTLE OF THE BAYS EUROPEAN TOUR: OBITUARY + EXODUS + PRONG + KING PARROT
Zona Roveri Music Factory, Bologna (BO), 19/11/2016
21/11/2016
Live Report
KING CRIMSON
Teatro Colosseo, Torino, 14/11/2016
04/04/2015
Articolo
COOKING WITH THE DEVIL
Come stringere un piatto col diavolo. Ovvero: i vincitori del concorso di cucina
26/02/2015
Live Report
ELVENKING + TRICK OR TREAT
Live23, Bosco Marengo (AL), 21/02/2015
08/02/2015
Live Report
SLIPKNOT + KING 810
Mediolanum Forum, Milano, 03/02/15
06/11/2014
Live Report
ARKONA + ELVENKING + DIAVENT
Halloween Fest - Day 1
09/03/2014
Articolo
LOOKING FOR EUROPE
La Recensione
20/07/2012
Live Report
CRUCIFIED BARBARA + ELVENKING
Ferrock @ Parco Retrone, Vicenza, 12/07/2012
04/06/2012
Live Report
OBITUARY + ADIMIRON + CORPSEFUCKING ART ed altri
Blackout Rock Club, Roma, 02/06/2012
27/12/2011
Intervista
KING MOB
A tu per tu con il vuoto
10/10/2011
Live Report
REDEMPTION + KINGCROW
Phenomenon, Fontaneto D'Agogna (NO), 05/10/2011
01/10/2011
Intervista
KINGCROW
Quattro chiacchiere prima del mini-tour coi Redemption
05/09/2011
Articolo
KING DIAMOND
Melissa ed Abigail - Le donne nei testi di King Diamond
29/05/2011
Live Report
PESTILENCE + ANTROPOFAGUS + CORPSEFUCKING ART
Init Club, Roma, 20/05/2011
12/04/2011
Live Report
ELVENKING + FOLKSTONE + BURNING BLACK
People Club, 09/04/2011, Vicenza
18/01/2011
Intervista
KINGCROW
Fiumi di fuoco
02/12/2010
Live Report
ELVENKING + SECRET SPHERE + ALL MY FAITH LOST
Deposito Giordani, Pordenone, 27/11/2010
19/10/2010
Intervista
ELVENKING
In costante evoluzione
16/10/2010
Intervista
KING OF ASGARD
L'inverno e' sempre piu' freddo
23/05/2010
Live Report
KISS + TAKING DAWN
Forum di Assago, Milano, 18/05/2010
19/08/2009
Intervista
ELVENKING
Poeti, etichette e scambi di energia
14/11/2002
Intervista
ELVENKING
Parla Jarpen
 
ALTRE NOTIZIE
07/11/2019 - 09:50
KING: ascolta ''Star'' dal nuovo album
04/11/2019 - 16:15
FEVER 333: online il singolo ''Kingdom''
01/11/2019 - 15:48
THE FLOWER KINGS: ascolta un nuovo brano
01/11/2019 - 13:36
POWERWOLF: disponibile il singolo ''Kiss Of The Cobra King''
22/10/2019 - 10:38
SEVEN KINGDOMS: online il video di ''Empty Eyes''
11/10/2019 - 19:22
MAGIC KINGDOM: online un nuovo lyric video
11/10/2019 - 14:47
THE FLOWER KINGS: ascolta la nuova ''Miracle for America''
26/09/2019 - 12:54
OBSEQUIAE: due estratti da ''The Palms of Sorrowed Kings''
25/09/2019 - 12:40
TANK: il video di ''Walking Barefoot Over Glass''
22/09/2019 - 09:39
BLACK PEAKS: disponibile la clip di "King"
ULTIME NOTIZIE
07/11/2019 - 11:15
BOLOGNA SONIC PARK: annunciati gli Iron Maiden
07/11/2019 - 10:11
TEMPERANCE: annunciati i release shows del nuovo album, due date in Italia
07/11/2019 - 09:58
KARG: previsto per febbraio il nuovo album
07/11/2019 - 09:42
WORK OF ART: presentato un nuovo brano
07/11/2019 - 09:39
BASK: disponibile lo streaming integrale di ''III''
07/11/2019 - 09:29
SURMA: firmano con la Metal Blade Records
07/11/2019 - 09:03
DAEMONIAC: in arrivo il secondo album, ascolta un brano
06/11/2019 - 20:09
ANCIENT DOME: si sciolgono
06/11/2019 - 19:31
INSOMNIUM: la data del 2 dicembre al Live Club è spostata al Bloom di Mezzago
06/11/2019 - 19:22
LOUD AND PROUD FEST: ecco gli orari dell'evento di sabato
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     