OZZY OSBOURNE: disponibile il singolo ''Under The Graveyard''

08/11/2019 - 13:04 (286 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 10 Non male, gran bella canzone. Ozzy sempre una garanzia! Sabbatiana al punto giusto! 9 Sono fan solo di due personaggi: Ozzy e Araya, quindi cantate quello che volete e io vi ascolterò come un boccalone. 8 bel pezzo, piacevole. ma sono di parte. 7 Come al solito sulle band classiche sono in disaccordo con Shock. Ottimo pezzo e si sente, la classe non è acqua e fa sempre la differenza tra Artisti con la A maiuscola e inutili comparse. 6 Pezzo nella norma, con un finale di chiara reminescenza Sabbath. Se non fosse Ozzy dopo due secondi nessuno la ricorderebbe🤨 5 io voglio sentirlo dal vivo !! e' 1 anno che ho in mano il biglietto ! e insieme ai judas 4 Bel pezzo! Grande Ozzy! 3 Bel pezzo, molto carino a parte la voce che sarà super effettata e modificata in studio ma ci sta, per Ozzy questo ed altro. 2 Ma come si fa a criticare Ozzy, grande pezzo, grande "zio" per molti di noi e.... tante altre candeline!. Immagino già le stecche live... ma..... è Ozzy.... 1 grande pezzo, grande ritorno