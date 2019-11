BLIND GUARDIAN: presentato il video di ''War Feeds War''

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 11 L'unica cosa che valeva la pena prendere forse era la versione comic book, anche se non so cosa intendano con "comic book": illustrazioni extra? Un fumetto che riguarda la storia? (dubito fortemente) Alla fine, essendo spilorcio, ho optato per la versione semplice. @Silvia: io ho il digipack con 2 dischi: normale e orchestrale. La versione senza interludi mi sembra inutile, al massimo se mi annoiano li salto gli interludi 10 ma i vecchi erano belli come Mirror Mirror o Bright Eyes. Insomma quelli in cui suonano o al limite accennano la storia x quanto riguarda i loro video si' in genere lasciano molto a desiderarema i vecchi erano belli come Mirror Mirror o Bright Eyes. Insomma quelli in cui suonano o al limite accennano la storia 9 @Luky: hai x caso anche la versione senza gli interludi? Sono curiosa di sapere se vale la pena averla (io ho ordinato il digipak e non c'e') 8 Il video sembra la recita di fine anno. Sulla scelta di queste operazioni trovo che con i gruppi power ci sia un senso, con una band come loro anche un senso compiuto. Ma nello specifico musicalmente è una gran cacata, brutto, brutto, brutto. Roba per chi indossa le borche al led lampeggiante. 7 ). Sto sentendo l'album e al primo ascolto è tutto molto confuso, ma già dal secondo ogni cosa sta iniziando a crescere e ad andare al suo posto, come già è successo per i primi 2 singoli. La storia e i testi sono molto coinvolgenti, e la musica ti avvolge. Rimando il giudizio a quando l'avrò ben metabolizzato, ma la sensazione è molto positiva. (Video pessimo, come tutti quelli dei bardi d'altronde). Sto sentendo l'album e al primo ascolto è tutto molto confuso, ma già dal secondo ogni cosa sta iniziando a crescere e ad andare al suo posto, come già è successo per i primi 2 singoli. La storia e i testi sono molto coinvolgenti, e la musica ti avvolge. Rimando il giudizio a quando l'avrò ben metabolizzato, ma la sensazione è molto positiva. 6 Sul video è meglio sorvolare purtroppo.... Ma il pezzo è ottimo! 5 . si' mi sta piacendo parecchio! A te?/// Comunque penso che sia un album da ascoltare x intero e non a pezzi e sicuramente non di fretta. Mi sembra poi che mantenga le atmosfere dei Bardi anche senza gli strumenti metal e come detto nel forum mi pare di capire che la storia sia importante x apprezzare il lavoro. X esempio, nel finale del pezzo sembra che la musica sottolinei un momento concitato (una battaglia, una fuga, non ho ancora avuto modo di ascoltare il testo). Forse x questo Hansi consigliava di leggere il libro prima di ascoltare l'album (io non l'ho fatto perche' prima voglio godermi la musica libera dai contenuti) /// Si' Poss secondo me con questo album dimostrano davvero un grande talento (strano comunque che non abbiano coivolto almeno Marcus...) Ciao Lisa. si' mi sta piacendo parecchio! A te?/// Comunque penso che sia un album da ascoltare x intero e non a pezzi e sicuramente non di fretta. Mi sembra poi che mantenga le atmosfere dei Bardi anche senza gli strumenti metal e come detto nel forum mi pare di capire che la storia sia importante x apprezzare il lavoro. X esempio, nel finale del pezzo sembra che la musica sottolinei un momento concitato (una battaglia, una fuga, non ho ancora avuto modo di ascoltare il testo). Forse x questo Hansi consigliava di leggere il libro prima di ascoltare l'album (io non l'ho fatto perche' prima voglio godermi la musica libera dai contenuti) /// Si' Poss secondo me con questo album dimostrano davvero un grande talento (strano comunque che non abbiano coivolto almeno Marcus...) Forse x questo Hansi consigliava di leggere il libro prima di ascoltare l’album (io non l'ho fatto perche' prima voglio godermi la musica libera dai contenuti) /// Si' Poss secondo me con questo album dimostrano davvero un grande talento (strano comunque che non abbiano coivolto almeno Marcus...) 4 Anche per me l album si preannuncia un capolavoro. Grandi Bardi (almeno due su quattro) 3 Ti piace Silvia eh? 😀 2 boh per me si ronfa che è un piacere e il video è assolutamente ridicolo. 1 )!!! Era da tanto che non apprezzavo cosi' un lavoro dei miei amati Blind Guardian! Ci hanno fatto aspettare secoli ma sembra che ne sia valsa davvero la pena ! Vediamo il resto, grande hype! A proposito avrei dovuto ricevere l'album oggi invece il corriere e' in ritardo , se ne parla lunedi'... /// Il video invece non mi piace x niente, poi gia' Hansi e Andre' sembrano persone comuni sul palco, figurarsi come attori (con tutto l'amore x il loro talento di compositori e musicisti Certi passaggi musicali sono spettacolari!!! L'album si preannuncia un capolavoro (almeno x me)!!! Era da tanto che non apprezzavo cosi' un lavoro dei miei amati Blind Guardian! Ci hanno fatto aspettare secoli ma sembra che ne sia valsa davvero la pena! Vediamo il resto, grande hype! A proposito avrei dovuto ricevere l'album oggi invece il corriere e' in ritardo, se ne parla lunedi'... /// Il video invece non mi piace x niente, poi gia' Hansi e Andre' sembrano persone comuni sul palco, figurarsi come attori(con tutto l'amore x il loro talento di compositori e musicisti