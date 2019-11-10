ROSY VISTA: online il video di ''Poor Rosy''

14/11/19
GREAT MASTER
Skull And Bones - Tales From Over The Sea
14/11/19
GREAT MASTER
Skull and Bones – Tales from Over the Seas
15/11/19
RAGNAROK
Non Debellicata
15/11/19
DESPISED ICON
Purgatory
15/11/19
TULUS
Evil 1999
15/11/19
THE DEATHTRIP
Demon Sola Totem
15/11/19
KRATER
Venerare
15/11/19
MESHIAAK
Mask Of All Misery
15/11/19
RAISED FIST
Anthems
11/11/19
MOONSPELL + ROTTING CHRIST + SCREAM BABY SCREAM
ESTRAGON - BOLOGNA
12/11/19
GAAHLS WYRD + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
12/11/19
DAVID ELLEFSON
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
12/11/19
MAYHEM + GAAHLS WYRD + GOST
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
13/11/19
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/11/19
DAVID ELLEFSON
SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)
14/11/19
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
TRAFFIC LIVE - ROMA
14/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
CENTRALE ROCK PUB - COMO
14/11/19
DAVID ELLEFSON
LET IT BEER - ROMA
15/11/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
LEGEND CLUB - MILANO