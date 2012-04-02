MARILLION: guarda il video di ''Fantastic Place''

14/11/19
GREAT MASTER
Skull and Bones – Tales from Over the Seas
14/11/19
GREAT MASTER
Skull And Bones - Tales From Over The Sea
15/11/19
THE DEATHTRIP
Demon Sola Totem
15/11/19
TULUS
Evil 1999
15/11/19
LIONHEART
Valley of Death
15/11/19
DIE KRUPPS
Vision 2020 Vision
15/11/19
DESPISED ICON
Purgatory
15/11/19
RAGNAROK
Non Debellicata
15/11/19
NECROPANTHER
The Doomed City
12/11/19
GAAHLS WYRD + GUESTS
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
12/11/19
DAVID ELLEFSON
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
12/11/19
MAYHEM + GAAHLS WYRD + GOST
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
13/11/19
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
13/11/19
DAVID ELLEFSON
SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)
14/11/19
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
TRAFFIC LIVE - ROMA
14/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
CENTRALE ROCK PUB - COMO
14/11/19
DAVID ELLEFSON
LET IT BEER - ROMA
15/11/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
LEGEND CLUB - MILANO
15/11/19
RIVAL SONS + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)