DOWN: ritornano in attività con un concerto nel 2020

13/11/2019



Luca "Pez" Pezzetti 12 *sentono l'esigenza, refuso 😅 11 @TheSkull, no non è x la presenza di Bower (hanno suonato insieme anche nei Superjoint se ci pensi) ma due motivi. Primo, Phil aveva detto che non cantava più nei Down perché non voleva curare la voce e ora invece con gli En Minor torna ad un cantato più "melodico". Secondo, l'atmosfera degli En Minor ha qualcosa che fa vagamente pensare ai Down (molto vagamente, se capisci cosa intendo) quindi probabilmente entrambi sentoni l'esigenza di esprimersi in quei territori (Phil e Bower)./// x quanto riguarda gli EP dei Down a me il primo (il Purple) piace, mi catapulta in un locale fumoso di New Orleans 😅. Sì, anch'io lo preferisco al secondo 10 Chiedo venia: vero, ho letto un'intervista dello scoppiato dell'anno scorso dove dice che dovevano fare ancora un disco, sicuramente il loro migliore... @Skull: gli ultimi ep dei Down sono penosi... @Galilee: già notizia dell'anno...dillo all'ex batterista 🤣 9 Non mi pareva si fossero sciolti. Anzi l'ultima cosa che lessi era che dovevano buttare fuori un nuovo ep. Già ritorno dei Corvazzi neri. Notizia dell'anno. 8 @Silvia: è la presenza di Bower a fartelo pensare? Curiosità. Per quanto li abbia amati ed ascolti con piacere pezzi come "beneath the tides" (rain can't soak what is not there)... devo dire che gli EP sono stati in discesa dal "molto buono" e forse non è un male che non abbiano pubblicato gli altri. Non lo impone il dottore di certo.... penso che il primo sia inarrivabile anche per loro stessi. Belli anche il secondo ed il terzo, ma bisogna proprio convincersi che siano capolavori. Siamo a livelli molto alti, metto le mani avanti, ma in onestà fra gli ultimi Down e gli ultimi COC la differenza era solo al microfono... mmm... 7 Scusate, e' partito prima... Dicevo, fa piacere perche' in effetti gli EP erano qualcosa di incompleto e oltretutto questo significa che Phil sta curando di piu' la voce. Comunque l'esordio degli En Minor mi aveva fatto pensare ad un ritorno dei Down come avevo scritto sul forum tempo fa e la sensazione era giusta 6 I Down erano solo in pausa, nessuna reunion 5 In realtà dovevano ancora completare gli ultimi due ep che dovevano essere se non sbaglio i primi due di 4, mi sembra. Comunque sì parliamo di quattro cinque anni fa, mica venti... 4 Se non sbaglio poco tempo fa dissero che non avrebbero fatto più niente insieme... 3 Non capisco dove sia il problema perchè stiamo parlando di una band che mai si è sciolta (quindi no reunion) o che esiste da 50 anni. Semplicemente riprendono l'attività dopo uno stand by. 2 Ormai questi tour riunioni o per celebrare un disco non lo si nega a nessuno....ci sono anche i Black Crowes e basta leggere le dichiarazioni del batterista che non ha voluto parteciparvi per capire a cosa servono questi tour: ....money that's what I want, money that's what I want, what I want.... 1 Non molto contento di sta notizia...