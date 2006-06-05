      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/11/19
GREAT MASTER
Skull And Bones - Tales From Over The Sea

14/11/19
GREAT MASTER
Skull and Bones – Tales from Over the Seas

15/11/19
WARSENAL
Feast Your Eyes

15/11/19
DENNER`S INFERNO
In Amber

15/11/19
RAGNAROK
Non Debellicata

15/11/19
RAGNAROK
Non Debellicata

15/11/19
DESPISED ICON
Purgatory

15/11/19
TULUS
Evil 1999

15/11/19
THE DEATHTRIP
Demon Sola Totem

15/11/19
KRATER
Venerare

CONCERTI

14/11/19
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
TRAFFIC LIVE - ROMA

14/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
CENTRALE ROCK PUB - COMO

14/11/19
DAVID ELLEFSON
LET IT BEER - ROMA

15/11/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
LEGEND CLUB - MILANO

15/11/19
RIVAL SONS + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

15/11/19
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

15/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
SCUUM - PESCARA

15/11/19
ARCANA OPERA + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)

16/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
FIRST FLOOR CLUB - NAPOLI

16/11/19
ASPHYX + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
BACKYARD BABIES: pubblicato un video da ''Sliver & Gold''
14/11/2019 - 09:10 (27 letture)

RECENSIONI
80
74
73
70
83
85
ARTICOLI
20/10/2008
Intervista
BACKYARD BABIES
Parla Dregen
15/10/2008
Live Report
BACKYARD BABIES
La data di Roma
05/06/2006
Live Report
BACKYARD BABIES + SUPAGROUP + TRASHLIGHT VISION
Lo show di Milano
 
ALTRE NOTIZIE
14/11/2019 - 09:10
BACKYARD BABIES: pubblicato un video da ''Sliver & Gold''
10/03/2019 - 11:19
SATAN TAKES A HOLIDAY: ad aprile il nuovo album, in Italia con i Backyard Babies
23/02/2019 - 11:57
BACKYARD BABIES: online il video di ''44 Undead''
27/01/2019 - 15:03
BACKYARD BABIES: presentato il primo singolo di ''Silver & Gold''
19/12/2018 - 22:11
BACKYARD BABIES: ad aprile in Italia per una data
15/12/2018 - 12:39
BACKYARD BABIES: svelati i dettagli del nuovo disco
22/06/2018 - 16:41
BACKYARD BABIES: firmano per la Century Media Records, ecco il primo singolo
12/12/2017 - 15:34
SUMMER BREEZE: aggiunti Backyard Babies e Jasta
16/10/2017 - 13:37
BACKYARD BABIES: il 19 novembre a Legnano
16/07/2015 - 15:55
BACKYARD BABIES: 'Four By Four' uscirà a fine agosto, disponibile un videoclip
ULTIME NOTIZIE
14/11/2019 - 09:14
OFDRYKKJA: disponibile il secondo singolo del nuovo album
14/11/2019 - 08:57
UNEARTH: una data in Italia il prossimo febbraio
14/11/2019 - 08:54
(DOLCH): ecco lo streaming integrale di ''Feuer''
14/11/2019 - 08:50
THE MURDER OF MY SWEET: presentato un nuovo brano
14/11/2019 - 08:46
DIE KRUPPS: svelato il video della titletrack del nuovo album
14/11/2019 - 08:41
HARAKIRI FOR THE SKY: online il live video di ''The Graves We've Dug''
13/11/2019 - 20:29
SAKEM: concerto di beneficenza il 22 novembre a Erba
13/11/2019 - 20:21
PROFANATICA: gli orari e i dettagli dello show del 17 novembre a Bologna
13/11/2019 - 19:51
LAST FRONTIER: svelano la data di uscita e il contenuto di ''Aether (Equivalent Exchange)''
13/11/2019 - 19:41
BENEATH THE MASSACRE: nel roster di Century Media Records, ''Fearmonger'' uscirà a febbraio
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     