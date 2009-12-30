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14/11/19
GREAT MASTER
Skull And Bones - Tales From Over The Sea

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15/11/19
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14/11/19
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
TRAFFIC LIVE - ROMA

14/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
CENTRALE ROCK PUB - COMO

14/11/19
DAVID ELLEFSON
LET IT BEER - ROMA

15/11/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
LEGEND CLUB - MILANO

15/11/19
RIVAL SONS + GUEST TBA
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15/11/19
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

15/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
SCUUM - PESCARA

15/11/19
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THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)

16/11/19
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FIRST FLOOR CLUB - NAPOLI

16/11/19
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
EDGE OF FOREVER: online il video di ''Promised Land''
14/11/2019 - 16:49 (23 letture)

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