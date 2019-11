CRO-MAGS: online un nuovo brano

15/11/2019 - 11:20 (64 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 @Rik, anche a me non é dispiaciuta anche se non ascolto tanto questo genere.... hanno un suono più al passo coi tempi anche se non penso sia moderno (credo vadano altre cose oggi), non avrebbe senso dopo 33 anni suonare ancora come ai tempi di Age of quarrell che tra l'altro é invecchiato meno bene di altri dischi Hardcore (tipo quelli dei Descendents o degli Scream) 3 Senza che nessuno/a si arrabbi o se ne abbia a male, se posso esprimere una mia opinione 😥, a me questa song è piaciuta molto. Forse perché è molto thrash oriented. Ripeto, sarò tacciato di non capire niente,.... trovo anche la produzione molto buona. 2 @LAMBRUSCORE, e Best Wishes! Purtroppo ultimamente non li hanno più ristampati, mi sarebbe piaciuto recuperarli... usati da altri parti i prezzi sono troppo alti. 1 Mo basta, per chi non lo conoscesse, recuperate The Age of Quarrel e lasciate perdere questa boiata...