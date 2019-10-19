      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Venerare - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/11/19
RAGNAROK
Non Debellicata

15/11/19
ABYTHEON
The Mists Of Ithriel

15/11/19
BOMBUS
Vulture Culture

15/11/19
DENNER`S INFERNO
In Amber

15/11/19
THE PINEAPPLE THIEF
Hold Our Fire (live album)

15/11/19
RAGNAROK
Non Debellicata

15/11/19
DESPISED ICON
Purgatory

15/11/19
CYHRA
Letters To Myself

15/11/19
TRIBULATION
Alive & Dead At Södra Teatern

15/11/19
TULUS
Evil 1999

CONCERTI

15/11/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
LEGEND CLUB - MILANO

15/11/19
RIVAL SONS + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

15/11/19
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

15/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
SCUUM - PESCARA

15/11/19
ARCANA OPERA + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)

16/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
FIRST FLOOR CLUB - NAPOLI

16/11/19
ASPHYX + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

16/11/19
THE 69 EYES
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

16/11/19
AD NOCTEM FEST
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS - ROVELLASCA (CO)

16/11/19
DEWFALL + VETRARNOTT
METAL SYMPOSIUM - MOCAMBO LIVE CLUB - SANTERAMO IN COLLE (BA)
KRATER: ecco lo streaming integrale del nuovo album
15/11/2019 - 11:25 (30 letture)

ALTRE NOTIZIE
15/11/2019 - 11:25
KRATER: ecco lo streaming integrale del nuovo album
03/11/2019 - 14:26
KRATER: presentato il nuovo singolo da ''Venerare''
19/10/2019 - 11:38
KRATER: ecco l'audio di ''Stellar Sparks'' dal nuovo album
ULTIME NOTIZIE
15/11/2019 - 12:19
NIGHTWISH: online il live video di ''Slaying The Dreamer''
15/11/2019 - 11:44
A LIFE DIVIDED: ecco un lyric video dal nuovo album
15/11/2019 - 11:37
FORLORN CITADEL: previsto per gennaio il nuovo album
15/11/2019 - 11:34
MOB RULES: pubblicata la cover di ''Raven's Flight'' degli Amon Amarth
15/11/2019 - 11:31
CORONATUS: ascolta ''9000 Years Ago''
15/11/2019 - 11:27
SAVAGE HANDS: a gennaio l'album di debutto
15/11/2019 - 11:20
CRO-MAGS: online un nuovo brano
15/11/2019 - 11:14
FREAKY JELLY: disponibile il brano ''When Hope Dies'' dal nuovo album
15/11/2019 - 10:56
MARRAS: tutto il disco di debutto in streaming
15/11/2019 - 10:06
RAGE: ecco il video di ''True''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     