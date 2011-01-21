A LIFE DIVIDED: ecco un lyric video dal nuovo album

15/11/19
RAGNAROK
Non Debellicata
15/11/19
ABYTHEON
The Mists Of Ithriel
15/11/19
BOMBUS
Vulture Culture
15/11/19
DENNER`S INFERNO
In Amber
15/11/19
THE PINEAPPLE THIEF
Hold Our Fire (live album)
15/11/19
DESPISED ICON
Purgatory
15/11/19
CYHRA
Letters To Myself
15/11/19
TRIBULATION
Alive & Dead At Södra Teatern
15/11/19
TULUS
Evil 1999
15/11/19
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN
LEGEND CLUB - MILANO
15/11/19
RIVAL SONS + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
15/11/19
IMMOLATION + RAGNAROK + MONUMENT OF MISANTHROPY + EMBRYO
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
15/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
SCUUM - PESCARA
15/11/19
ARCANA OPERA + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)
16/11/19
PROFANATICA + DEMONOMANCY
FIRST FLOOR CLUB - NAPOLI
16/11/19
ASPHYX + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
16/11/19
THE 69 EYES
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
16/11/19
AD NOCTEM FEST
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS - ROVELLASCA (CO)
16/11/19
DEWFALL + VETRARNOTT
METAL SYMPOSIUM - MOCAMBO LIVE CLUB - SANTERAMO IN COLLE (BA)