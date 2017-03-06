AVATARIUM: ascolta ''Voices''

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16/11/2019 - 10:45 (85 letture)

ocram
Sabato 16 Novembre 2019, 14.22.02
4
ottimo pezzo, come il precedente Rubicon. Si prospetta l'ennesimo capolavoro!
Rob Fleming
Sabato 16 Novembre 2019, 14.15.06
3
Cavolo se si sente il tocco di Leif: siamo in piena zona Candlemass (del resto per tutta la durata del brano c'è una bella candela accesa che brucia in evidenza). Bel pezzo
tino
Sabato 16 Novembre 2019, 13.46.00
2
Nonostante leif non sia più nel gruppo qua si sente la sua presenza artistica, meno Rainbow e purple e doom svedese al top. La Smith strepitosa
Galilee
Sabato 16 Novembre 2019, 11.48.28
1
Ottimo.
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