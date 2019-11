AVATARIUM: ascolta ''Voices''

16/11/2019 - 10:45 (85 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 4 ottimo pezzo, come il precedente Rubicon. Si prospetta l'ennesimo capolavoro! 3 Cavolo se si sente il tocco di Leif: siamo in piena zona Candlemass (del resto per tutta la durata del brano c'è una bella candela accesa che brucia in evidenza). Bel pezzo 2 Nonostante leif non sia più nel gruppo qua si sente la sua presenza artistica, meno Rainbow e purple e doom svedese al top. La Smith strepitosa 1 Ottimo.