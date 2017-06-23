BOKASSA: online il singolo ''Charmed & Extremely Treacherous''

18/11/19
MARRAS
Where Light Comes to Die
21/11/19
SIGNUM REGIS
The Seal Of A New World
21/11/19
DUST
Breaking The Silence
22/11/19
BLOOD INCANTATION
Hidden History Of The Human Race
22/11/19
BLOOD EAGLE
To Ride In Blood & Bathe In Greed - Part III
22/11/19
AVATARIUM
The Fire I Long For
22/11/19
LORD MANTIS
Universal Death Church
22/11/19
BLOOD INCANTATION
Hidden HIstory of the Human Race
22/11/19
LINDEMANN
F & M
22/11/19
CRYSTAL VIPER
Tales of Fire and Ice
18/11/19
LEPROUS + THE OCEAN + PORT NOIR
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
19/11/19
SACRED REICH
LEGEND CLUB - MILANO
19/11/19
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR + METTE RASMUSSEN
HALL - PADOVA
20/11/19
AMON AMARTH + ARCH ENEMY + HYPOCRISY
ALCATRAZ - MILANO
21/11/19
SKID ROW + HOLLOWSTAR
PHENOMENON - FONTANETO D/AGOGNA (NO)
22/11/19
EARTH + GUEST
BLOOM - MEZZAGO (MB)
22/11/19
SKID ROW + HOLLOWSTAR
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
22/11/19
HEIDEVOLK + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
22/11/19
STRANA OFFICINA + COLONNELLI
THE CAGE THEATRE - LIVORNO
22/11/19
HADDAH + GUESTS
OFFICINE SONORE - VERCELLI