THE SISTERS OF MERCY: a marzo in Italia

18/11/2019 - 17:07 (105 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 Strapresente 2 Direi che andrò 1 Non so com'è oggi Andrew, ma forse, a quel prezzo poi, è uno dei pochi gruppi storici che per me vale la pena andare a vedere dal vivo.