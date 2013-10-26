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21/11/19
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22/11/19
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22/11/19
SKID ROW + HOLLOWSTAR
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22/11/19
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22/11/19
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22/11/19
HADDAH + GUESTS
OFFICINE SONORE - VERCELLI
TETHRA: accordo con Black Lion Records e album nel 2020
18/11/2019 - 19:57 (25 letture)

RECENSIONI
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73
ARTICOLI
29/10/2013
Live Report
SWALLOW THE SUN + ANTIMATTER + THE FORESHADOWING + TETHRA
Rock'n Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 26/10/2013
 
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