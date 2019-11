TURILLI/LIONE RHAPSODY: una data a maggio 2020

20/11/2019 - 13:28 (157 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Anche a me piacerebbe molto, ho visto dei video live in cui hanno offerto un ottimo spettacolo e poi purtroppo li ho persi dal vivo sia con i Rhapsody che nel tour celebrativo di Symphony 1 Ottimo, me la segno!