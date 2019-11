ROCK THE CASTLE: svelate le prime band

21/11/2019 - 11:38 (1553 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 29 quotone per il commento 28, come si può capire dal mio nick 28 5 luglio da non perdere per me 27 giusto @no fun, ho appena organizzato la serata di oggi. 26 5 luglio, baaaam, l'inferno! Però minchia ma è tra un anno, ma già state a pensare a luglio? L'altro giorno mi hanno chiesto cosa facevo a capodanno e ho risposto ma cazzo è tra un mese e mezzo, cosa diavolo vuoi che sappia cosa faccio a capodanno, pensa te se devo pensare al 5 luglio... 25 Allora sabato 27... No!! Domenica 28?? Mmmm.. No!!! Vediamo la settimana dopo.... Mmmmmmmmm...... No!!!! Ok sto a casa che è meglio!! 24 io invece gli skynyrd me li vedrei molto volentieri, dal vivo sono grandiosi, solo che i the darkness proprio non li reggo quindi penso proprio che mi sparerò solo il 5. 23 Che merda!! Fortuna che non potrei comunque andare.. 🤮 22 Il secondo volevo dire 21 Dio mio!!! Solo il terzo giorno non mi intetessa 20 Domenica 05 luglio!!!! 🤩 19 Sabato 4 luglio... mio! 18 Alla faccia del Firenze Pops 17 C'e' solo l'imbarazzo della scelta,complimenti agli organizzatori! 16 5 luglio direi sicuro! 15 Fantastico ! Tutte e quattro le giornate sono imperdibili, ma quella del 5 Luglio è semplicemente atomica !! 14 Domenica 5. Emperor. Punto. 13 Sarà un bel festival ma personalmente mi interessa poco o nulla. L'unica band che vedrei sono gli Emperor. 12 Mercyful Fate+Emperor... Ho letto bene? Se è così è una serata da non perdere assolutamente. 11 Mamma mia gli Emperor! 10 È diviso per giornate o per "reparti"? 9 bello comunque il testo della notizia, reunion dei mercyful fate con king diamond alla voce...non sapevo avessero avuto un altro cantante, a questo punto avrei sottolineato di più i venom di Cronos per non confonderli con gli inc di mantas. Tra l'altro i venom fanno show grandiosi ultimamente. Tornando ai mercyful non ho ancora capito chi sarà della reunion oltre a Diamond e shermann. C'è denner o mike wead? Al basso dovrebbe esserci joey vera, alla batteria mi sfugge chi...snowy shaw? Fossi stato in king avrei ri arruolato Mikkey dee. Sulla presenza degli emperor, beh penso sarà una cosa epica in quella location, da non perdere assolutamente 8 Molto bello il modo in cui hanno raggruppato i gruppi! Ma niente thrash quest’anno? 🤔 7 Mercyful Fate headliner...Emperor e Venom...e beh tanta roba! 6 LOL, il video degli Slayer 5 Madonna gli Emperor, sono in crisi già da adesso 4 emperorrrrrrrr. finalmente maledetti bastardi. 3 Il 5 è obbligatorio, gli altri vediamo 2 a parte che sono tutte stupende...beh ma la data 5 cos'è uno scherzo? 1 Beh, non malaccio