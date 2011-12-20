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29/11/19
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29/11/19
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30/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
DUST: ascolta il brano ''Break the Silence'' dall'omonimo album
24/11/2019 - 11:19 (38 letture)

RECENSIONI
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06/11/2015
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CONGRESSO POST INDUSTRIALE - MZ.412 + TREPANERINGSRITUALEN + GUEST
Kindergarten, Bologna (BO) , 31/10/2015
09/05/2015
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ARCTURUS + VULTURE INDUSTRIES + KRAKOW + SEVEN IMPALE
Locomotiv, Bologna - 03/05/15
29/01/2015
Live Report
OBITUARY + M-PIRE OF EVIL + DUST BOLT + ROTTING REPUGNANCY
Rock'N'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 24/01/2015
20/12/2011
Articolo
INDUSTRIAL [r]EVOLUTION
La recensione
 
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