IZENGARD: ascolta il nuovo singolo

25/11/19
INFERITVM
The Grimoires
25/11/19
NOCTURNAL DEPRESSION
Tides of Despair
27/11/19
EGOSYSTEMA
Distance
28/11/19
BLOOMING CARRIONS
Sisters in Blooming Flesh
28/11/19
DISHARMONY
Messe de Minuit
29/11/19
KEEN HUE
Heydays
29/11/19
RED DEATH
Sickness Divine
29/11/19
SUN OF THE DYING
The Earth Is Silent
29/11/19
STORMWARRIOR
Norsemen
29/11/19
CORONATUS
The Eminence of Nature
24/11/19
GRETA VAN FLEET
ALCATRAZ - MILANO
24/11/19
HEIDEVOLK + GUESTS
TRAFFIC LIVE CLUB - ROMA
26/11/19
CAVALERA
NEW AGE - RONCADE (TV)
29/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
HALL - PADOVA
29/11/19
M.O.D. + IRREVERENCE + BOBSON DOGNUTT
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
29/11/19
ADE + KANSEIL
TRAFFIC CLUB - ROMA
29/11/19
DESECRATE + MADHOUR
ANGELO AZZURRO - GENOVA
29/11/19
BLASPHEMOUS NOISE TORMENT + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)
30/11/19
BLACK WINTER FESTIVAL
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
30/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)