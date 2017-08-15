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24/11/19
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ALCATRAZ - MILANO

24/11/19
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TRAFFIC LIVE CLUB - ROMA

26/11/19
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29/11/19
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29/11/19
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29/11/19
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TRAFFIC CLUB - ROMA

29/11/19
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ANGELO AZZURRO - GENOVA

29/11/19
BLASPHEMOUS NOISE TORMENT + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)

30/11/19
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CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

30/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
CANNABIS CORPSE: pubblicato un video dall'ultimo album
24/11/2019 - 16:43 (10 letture)

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