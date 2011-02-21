      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/11/19
EGOSYSTEMA
Distance

28/11/19
BLOOMING CARRIONS
Sisters in Blooming Flesh

28/11/19
DISHARMONY
Messe de Minuit

29/11/19
MOLLY HATCHET
Battleground

29/11/19
PRONG
Age of Defiance

29/11/19
CORONATUS
The Eminence of Nature

29/11/19
MISERY LOVES CO.
Zero

29/11/19
SUN OF THE DYING
The Earth Is Silent

29/11/19
ÖXXÖ XÖÖX
Ÿ

29/11/19
CATTLE DECAPITATION
Death Atlas

CONCERTI

26/11/19
CAVALERA
NEW AGE - RONCADE (TV)

29/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
HALL - PADOVA

29/11/19
M.O.D. + IRREVERENCE + BOBSON DOGNUTT
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/19
ADE + KANSEIL
TRAFFIC CLUB - ROMA

29/11/19
DESECRATE + MADHOUR
ANGELO AZZURRO - GENOVA

29/11/19
BLASPHEMOUS NOISE TORMENT + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)

30/11/19
BLACK WINTER FESTIVAL
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

30/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

30/11/19
ADE + KANSEIL
EKIDNA - CARPI (MO)

30/11/19
ELECTROCUTION + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
MISERY INDEX: ecco il video di ''Decline and Fall''
25/11/2019 - 18:09 (48 letture)

RECENSIONI
90
86
85
ARTICOLI
08/04/2019
Live Report
MISERY INDEX
Circolo Magnolia, Segrate (MI), 02/04/2019
05/05/2014
Live Report
GORGUTS + MISERY INDEX + NERO DI MARTE
Circolo Colony, Brescia, 29/04/14
25/02/2012
Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Estragon, Bologna, 21/02/2011
21/02/2012
Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 16/02/2012
 
ALTRE NOTIZIE
25/11/2019 - 18:09
MISERY INDEX: ecco il video di ''Decline and Fall''
04/07/2019 - 23:33
MISERY INDEX: il videoclip di ''Hammering the Nails''
23/03/2019 - 13:54
MISERY INDEX: pubblicata la clip di ''Naysayer''
13/03/2019 - 16:37
MISERY INDEX: guarda il lyric video di ''Disavow''
07/03/2019 - 20:19
MISERY INDEX: tutto 'Rituals of Power' in streaming
21/02/2019 - 11:07
MISERY INDEX: dal vivo in Italia per un'unica data con i Wormrot
05/02/2019 - 17:46
MISERY INDEX: guarda il lyric video di ''The Choir Invisible''
10/01/2019 - 16:17
MISERY INDEX: online la titletrack del nuovo disco
12/12/2018 - 16:30
MISERY INDEX: online il video di ''New Salem''
27/11/2018 - 15:25
MISERY INDEX: a marzo il nuovo disco ed il tour europeo
ULTIME NOTIZIE
25/11/2019 - 20:33
METHEDRAS: il cantante Claudio Facheris lascia la band
25/11/2019 - 20:29
ARKONA (PL): disponibile la titletrack ''Age of Capricorn''
25/11/2019 - 20:20
OTTONE PESANTE: dal vivo il 22 febbraio a Torino
25/11/2019 - 20:14
PYTHIA: online la clip di ''Hold of Winter''
25/11/2019 - 20:05
ELECTROCUTION: svelati gli orari del concerto di questo sabato a Bologna
25/11/2019 - 19:56
BLASPHEMY: orari e dettagli dello show di Milano, aggiunti i Deathcult
25/11/2019 - 19:46
PARTY.SAN OPEN AIR: dentro Hirax e Idle Hands
25/11/2019 - 19:17
PHANTOM ELITE: firmano con Frontiers Music, nuovo album nel 2020
25/11/2019 - 18:58
SPITFIRE FEST: il 6 dicembre a Palermo, ecco il programma
25/11/2019 - 18:45
IGNITE: il cantante lascia il gruppo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     