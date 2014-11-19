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SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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ADE + KANSEIL
EKIDNA - CARPI (MO)

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LARGO VENUE - ROMA
REVEL IN FLESH: disponibile la clip di ''Hour of the Avenger''
26/11/2019 - 20:20 (40 letture)

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