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SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
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ADE + KANSEIL
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30/11/19
ELECTROCUTION + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA MURDER + STAM1NA
LARGO VENUE - ROMA
CATTLE DECAPITATION: tutto il nuovo 'Death Atlas'' in streaming
29/11/2019 - 08:38 (72 letture)

lisablack
Venerdì 29 Novembre 2019, 10.57.30
2
Molto bene👍, lo aspettavo da troppo!
Syd
Venerdì 29 Novembre 2019, 10.45.34
1
Finalmente è arrivato!
RECENSIONI
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