CATTLE DECAPITATION: tutto il nuovo 'Death Atlas'' in streaming

29/11/19
CATTLE DECAPITATION
Death Atlas
29/11/19
RED DEATH
Sickness Divine
29/11/19
SUN OF THE DYING
The Earth Is Silent
29/11/19
CORONATUS
The Eminence of Nature
29/11/19
MOLLY HATCHET
Battleground
29/11/19
PRONG
Age of Defiance
29/11/19
MISERY LOVES CO.
Zero
29/11/19
KEEN HUE
Heydays
29/11/19
CARL DIXON
Unbroken
29/11/19
FLESHCRAWL
Into the Catacombs of Flesh
29/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
HALL - PADOVA
29/11/19
M.O.D. + IRREVERENCE + BOBSON DOGNUTT
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
29/11/19
ADE + KANSEIL
TRAFFIC CLUB - ROMA
29/11/19
DESECRATE + MADHOUR
ANGELO AZZURRO - GENOVA
29/11/19
BLASPHEMOUS NOISE TORMENT + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)
30/11/19
BLACK WINTER FESTIVAL
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
30/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
30/11/19
ADE + KANSEIL
EKIDNA - CARPI (MO)
30/11/19
ELECTROCUTION + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
01/12/19
INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA MURDER + STAM1NA
LARGO VENUE - ROMA