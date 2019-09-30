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29/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
HALL - PADOVA

29/11/19
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/19
ADE + KANSEIL
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DESECRATE + MADHOUR
ANGELO AZZURRO - GENOVA

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BLASPHEMOUS NOISE TORMENT + GUESTS
THE FACTORY - CASTEL D'AZZANO (VR)

30/11/19
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CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

30/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

30/11/19
ADE + KANSEIL
EKIDNA - CARPI (MO)

30/11/19
ELECTROCUTION + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

01/12/19
INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA MURDER + STAM1NA
LARGO VENUE - ROMA
SUN OF THE DYING: ascolta tutto il nuovo album
29/11/2019 - 08:41 (30 letture)

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