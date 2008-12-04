SYMPHONITY: presentato il singolo ''Marco Polo (Part 2) - Crimson Silk''

30/11/19
HAMRADUN
Hetjuslod
05/12/19
STREET LETHAL
Welcome To The Row
06/12/19
EDGE OF FOREVER
Native Soul
06/12/19
THE MURDER OF MY SWEET
Brave Tin World
06/12/19
THE OLD DEAD TREE
The End
06/12/19
BLACK BLOOD INVOCATION/IMPRECATION
Diabolical Flames Of The Ascended Plague
06/12/19
SIGN X
Like A Fire
06/12/19
PRAYING MANTIS
Keep It Alive
06/12/19
CRO-MAGS
From The Grave
06/12/19
DEEP PURPLE
Live in Rome 2013
30/11/19
BLACK WINTER FESTIVAL
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
30/11/19
SONATA ARCTICA + TWILIGHT FORCE + EDGE OF PARADISE + TEMPLE BALLS
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
30/11/19
ADE + KANSEIL
EKIDNA - CARPI (MO)
30/11/19
ELECTROCUTION + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
01/12/19
INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA MURDER + STAM1NA
LARGO VENUE - ROMA
01/12/19
ADE + KANSEIL
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
02/12/19
MOTIONLESS IN WHITE
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
02/12/19
ALTER BRIDGE + SHINEDOWN + THE RAVEN AGE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
02/12/19
INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA MURDER + STAM1NA
BLOOM - MEZZAGO (MB)
03/12/19
CULT OF LUNA + BRUTUS + A.A. WILLIAMS
ALCATRAZ - MILANO