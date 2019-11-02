(0): guarda il video di ''(1136)''

05/12/19
STREET LETHAL
Welcome To The Row
06/12/19
SIGN X
Like A Fire
06/12/19
PRAYING MANTIS
Keep It Alive
06/12/19
CRO-MAGS
From The Grave
06/12/19
DEEP PURPLE
Live in Rome 2013
06/12/19
NIGHTWISH
Decades: Live in Buenos Aires
06/12/19
PENITENCE ONIRIQUE
Vestige
06/12/19
LUCA SELLITTO
The Voice Within
06/12/19
BLACK BLOOD INVOCATION/IMPRECATION
Diabolical Flames Of The Ascended Plague
06/12/19
THE MURDER OF MY SWEET
Brave Tin World
01/12/19
INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA MURDER + STAM1NA
LARGO VENUE - ROMA
01/12/19
ADE + KANSEIL
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)
02/12/19
MOTIONLESS IN WHITE
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
02/12/19
ALTER BRIDGE + SHINEDOWN + THE RAVEN AGE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
02/12/19
INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA MURDER + STAM1NA
BLOOM - MEZZAGO (MB)
03/12/19
CULT OF LUNA + BRUTUS + A.A. WILLIAMS
ALCATRAZ - MILANO
03/12/19
EXCITER + ASOMVEL + ADVERSOR
TRAFFIC CLUB - ROMA
04/12/19
D-A-D + HANGARVAIN
LEGEND CLUB - MILANO
04/12/19
EXCITER + ASOMVEL + ADVERSOR
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/12/19
D-A-D + HANGARVAIN
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA