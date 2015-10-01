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05/12/19
STREET LETHAL
Welcome To The Row

06/12/19
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06/12/19
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06/12/19
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06/12/19
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Live in Rome 2013

06/12/19
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06/12/19
PENITENCE ONIRIQUE
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06/12/19
LUCA SELLITTO
The Voice Within

06/12/19
BLACK BLOOD INVOCATION/IMPRECATION
Diabolical Flames Of The Ascended Plague

06/12/19
THE MURDER OF MY SWEET
Brave Tin World

CONCERTI

01/12/19
INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA MURDER + STAM1NA
LARGO VENUE - ROMA

01/12/19
ADE + KANSEIL
KRACH CLUB - MONASTIER (TV)

02/12/19
MOTIONLESS IN WHITE
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

02/12/19
ALTER BRIDGE + SHINEDOWN + THE RAVEN AGE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

02/12/19
INSOMNIUM + THE BLACK DAHLIA MURDER + STAM1NA
BLOOM - MEZZAGO (MB)

03/12/19
CULT OF LUNA + BRUTUS + A.A. WILLIAMS
ALCATRAZ - MILANO

03/12/19
EXCITER + ASOMVEL + ADVERSOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

04/12/19
D-A-D + HANGARVAIN
LEGEND CLUB - MILANO

04/12/19
EXCITER + ASOMVEL + ADVERSOR
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/12/19
D-A-D + HANGARVAIN
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
VOLTUMNA: ecco il secondo singolo dal nuovo album
01/12/2019 - 10:04 (38 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
10/11/2016
Live Report
VOLTUMNA + SUDDEN DEATH + TERRORAGE + EPISTHEME
Barbara Disco Lab, Catania, 05/11/2016
 
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