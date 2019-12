PEARL JAM: una data a Imola nel 2020

02/12/2019 - 17:07 (200 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Concordo su rear e ten con Rob ma non li seguo più da metà anni 90. 6 .....mi sciolsi come burro.... 5 A volte penso di avere un gemello per la musica: tale e quale a Rob!!! Quando ascoltai Rearviewmirror col suo crescendo di intensità mi sciolto come burro.... 4 Ten è uno dei dischi della mia vita e per me l'album di quel decennio. Rearviewmirror una delle canzoni più belle di sempre. Vitalogy, che trovo inferiore, ha coinciso con un momento veramente formativo e quindi ci sono affezionato. Già da No Code la nostra luna di miele era finita. Però andai a Milano a vederli per quel tour. Quelle canzoni così fiacche dal vivo facevano meraviglie. Dopo Binaural non li ho più seguiti, ma resteranno sempre con me 3 Io li ho visti a Roma a giugno dell'anno scorso ed è stato uno dei concerti più belli della mia vita. Sempre eccezionali dal vivo per pathos e capacità comunicativa (soprattutto di Vedder), su disco li ho amati fino a Yield compreso. I due album successivi così così, dopo ancora sono andati peggiorando sempre di più (eccezion fatta per Backspacer che è un buon disco). Una band leggendaria, di diritto nella mia top ten. 2 visti ma concordo con te. al terzo mi avevano già annoiato. comunque bravi dal vivo. 1 Peccato non averli visti al tempo, uno dei pochi grandi gruppi che mi manca. Fino al terzo disco eccezionali poi così così. Ora non ci andrei più.