WACKEN OPEN AIR: confermati Devin Townsend, Grave Digger e altri

05/12/19
STREET LETHAL
Welcome To The Row
06/12/19
EDGE OF FOREVER
Native Soul
06/12/19
CRO-MAGS
From The Grave
06/12/19
DEEP PURPLE
Live in Rome 2013
06/12/19
PENITENCE ONIRIQUE
Vestige
06/12/19
PRAYING MANTIS
Keep It Alive
06/12/19
SIGN X
Like A Fire
06/12/19
NIGHTWISH
Decades: Live in Buenos Aires
06/12/19
GHOSTREAPER
Straight Out Of Hell
06/12/19
LUCA SELLITTO
The Voice Within
03/12/19
CULT OF LUNA + BRUTUS + A.A. WILLIAMS
ALCATRAZ - MILANO
03/12/19
EXCITER + ASOMVEL + ADVERSOR
TRAFFIC CLUB - ROMA
04/12/19
D-A-D + HANGARVAIN
LEGEND CLUB - MILANO
04/12/19
EXCITER + ASOMVEL + ADVERSOR
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
05/12/19
D-A-D + HANGARVAIN
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
05/12/19
GHOST + ALL THEM WITCHES + TRIBULATION
GRANA PADANO ARENA - MANTOVA
05/12/19
BLASPHEMY
TRAFFIC CLUB - ROMA
05/12/19
KADINJA + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
05/12/19
KISSIN` DYNAMITE + LOVE MACHINE
LEGEND CLUB - MILANO
06/12/19
AGENT STEEL + MESSERSCHMITT + KINETIK
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FIRENZE)