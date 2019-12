ROCK THE CASTLE: svelati i gruppi per il 26 giugno

03/12/2019 - 12:53 (459 letture)



11 Tu e il tuo amichetto avete fatto combutta come facevate sempre sul forum. 10 ah, ecco. ora ti capisco. 9 Ottima data 8 @tino i Faith No More non potevano esserci di sicuro, dato che, come ho già detto in un altro post, la sera del 26/6 suonano in Norvegia. C'è ancora la speranza per il 3 luglio. 7 Io ci sono andato vicino 2 volte, per questa data auspicavo ice t e mike muir ma pensavo a faith no more quindi ho scazzato l'headliner. Invece lo scorso anno auspicavo king diamond e emperor, cannato in pieno, ma rifatto alla grande quest'anno con i mercyful. Sono accoppiate abbastanza logiche perché Ice T è un fan dei suicidal e ihsahn è fan di king diamond. 6 Non ci ha azzeccato nessuno 🤣 5 Quotone per tino 1. 4 Questo giorno credo salterò, c'è poco che mi interessa (NoFx, Suicidal Tendencies) e già visto nei tempi d'oro 3 @thrasher sì, sono sempre esistiti in tutti questi anni, un paio di anni fa hanno anche pubblicato la loro autobiografia, molto interessante peraltro, e sono passati varie volte anche in italia. C'è da dire però una cosa, l'ultimo loro concerto a cui ho assistito al Carroponte è stato alquanto snervante, durato poco più di un'ora di cui almeno venti minuti complessivi persi a sghignazzare e a dire cazzate tra di loro, con Fat Mike che perdeva del gran tempo a cazzeggiare con il pubblico, a cui diceva cose insensate. Da quanto ne so, fanno così abbastanza spesso nei loro concerti... tutto molto punk, però poco divertente per il pubblico... 2 È da metà anni 90 che non sentivo il nome NOFX... Ma esistono ancora? Punk commerciale che andava di moda a quei tempi 1 mi sembra un bel programma, purtroppo non è il mio genere e non conosco gli headliner ma perdersi bosy count e suicidal è un peccato. Ci fossero stati i faith no more sarebbe stata una giornata splendida irrinunciabile, peccato