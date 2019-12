DEMONS & WIZARDS: diffusi i dettagli del nuovo album

03/12/2019 - 16:45 (199 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 @Legalize: il problema di fondo è che, come ho detto rare occasioni, in pratica John continua imperterrito coi suoi riff (mi verrebbe da dire come COL SUO RIFF) tipico della sua band principale, se ci fosse stato Matt Barlow a cantare i due dischi dei D&W si poteva benissimo pensare a due nuovi dischi degli Iced. Quando fu annunciato il progetto ne fui entusiasta, tanto da comprare il primo senza colpo ferire, ma ascolto dopo ascolto purtroppo mi ha sempre lasciato poco. In più recidivo ho comprato pure il secondo....sul fatto che senza i due nomi impressi li avrebbero considerati in pochi concordo, però almeno spero che con questo cerchino una via più personale, ma ho poca fiducia.... 5 * hanno rinforzato 4 @Shock neanche a me hanno mai convinto, sin dal concerto al Gods 2000... Veramente pessimi con Hansi che non azzeccava un vocalizzo manco a pregarlo e cover di Ac/Dc e Alice Cooper a dir poco scandalose. Alcuni ascolti agli album successivi rinforzato la mia convinzione: dischi carini ma che vendono in funzione dei due nomi coinvolti. Li facesse una band di debuttanti verrebbero a malapena recensiti. 3 Bah, non mi sono mai andati tanto a genio perché per la maggior parte mi sono sempre sembrati un mix tra il riffing tipico di John e la voce di Hansi. In più è preoccupante aver letto, altrove, la presenza di coristi...., non vorrei trovarmi un disco con riff in stile Iced Earth e cori alla Blind Guardian ultimi anni... 2 !!! Molto bella la copertina fra l'altro! Me neither!!! Molto bella la copertina fra l'altro! 1 I can't wait!!!!!!!!