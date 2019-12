BEAST IN BLACK: ecco il live video di ''Cry Out for a Hero''

03/12/2019 - 19:15 (93 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 3 Il primo album mi Ŕ piaciuto ma questo Ŕ stato x me la delusione dell'anno! Un vero peccato perchÚ Yannis ha una voce strepitosa e interpreta magistralmente qualunque stile, dalle canzoni popolari greche ai classici heavy ed Ŕ uno dei miei cantanti preferiti. A chi ama il power consiglio di recuperare i suoi album col gruppo precedente, i Wardrum 2 sono bravi poco da dire. Happy metal con influenze (anche estetiche) priestiane vedi il chitarrista clone di tipton e il cantante halford 2.0. 1 Semplice, diretta e ottimamente cantata come il resto del disco!!!