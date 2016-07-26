      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Suite 226 - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/12/19
STREET LETHAL
Welcome To The Row

06/12/19
EDGE OF FOREVER
Native Soul

06/12/19
THE OLD DEAD TREE
The End

06/12/19
BLACK BLOOD INVOCATION/IMPRECATION
Diabolical Flames Of The Ascended Plague

06/12/19
GHOSTREAPER
Straight Out Of Hell

06/12/19
PRAYING MANTIS
Keep It Alive

06/12/19
HELLEBORUS
Saprophytic Divinations

06/12/19
HUMAN FORTRESS
Reign Of Gold

06/12/19
NIGHTWISH
Decades: Live in Buenos Aires

06/12/19
LUCA SELLITTO
The Voice Within

CONCERTI

04/12/19
D-A-D + HANGARVAIN
LEGEND CLUB - MILANO

04/12/19
EXCITER + ASOMVEL + ADVERSOR
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

05/12/19
D-A-D + HANGARVAIN
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

05/12/19
GHOST + ALL THEM WITCHES + TRIBULATION
GRANA PADANO ARENA - MANTOVA

05/12/19
BLASPHEMY
TRAFFIC CLUB - ROMA

05/12/19
KADINJA + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

05/12/19
KISSIN` DYNAMITE + LOVE MACHINE
LEGEND CLUB - MILANO

06/12/19
AGENT STEEL + MESSERSCHMITT + KINETIK
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FIRENZE)

06/12/19
BLASPHEMY + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

06/12/19
KADINJA + GUESTS
BOCCIODROMO - VICENZA
SERIOUS BLACK: a gennaio il nuovo album, ecco il primo singolo
04/12/2019 - 12:08 (49 letture)

RECENSIONI
64
79
ALTRE NOTIZIE
04/12/2019 - 12:08
SERIOUS BLACK: a gennaio il nuovo album, ecco il primo singolo
16/01/2019 - 10:56
SERIOUS BLACK: in studio per lavorare al quinto album
25/08/2017 - 12:06
SERIOUS BLACK: disponibile il lyric video di ''The witch of Caldwell town''
09/08/2017 - 19:28
SERIOUS BLACK: online il video di 'Serious Black Magic'
06/07/2017 - 20:03
SERIOUS BLACK: ecco il lyric video di 'Burn! Witches Burn!'
10/06/2017 - 14:27
SERIOUS BLACK: svelati i primi dettagli del terzo disco
07/04/2017 - 11:05
SERIOUS BLACK: in Italia con il tour di Magic a Settembre
29/08/2016 - 18:43
SERIOUS BLACK: online il video di "Castor Skies"
05/08/2016 - 16:25
SERIOUS BLACK: disponibile il nuovo lyric video
26/07/2016 - 10:55
SERIOUS BLACK: a settembre il secondo disco
ULTIME NOTIZIE
04/12/2019 - 12:37
ROCK THE CASTLE: svelato l'ultimo headliner
04/12/2019 - 12:23
AGNOSTIC FRONT: pubblicato il video di ''Conquer And Divide''
04/12/2019 - 12:14
MICHAEL THOMPSON BAND: nel 2020 il nuovo live album
03/12/2019 - 19:51
TOXIC YOUTH: il 27 dicembre suoneranno a Biella
03/12/2019 - 19:27
SKINDRED: svelati i dettagli dello show al Legend Club
03/12/2019 - 19:19
EGOSYSTEMA: dal vivo il 20 dicembre al Centrale di Erba
03/12/2019 - 19:15
BEAST IN BLACK: ecco il live video di ''Cry Out for a Hero''
03/12/2019 - 18:04
UNBOUNDED TERROR: online un nuovo lyric video
03/12/2019 - 17:55
DEEP PURPLE: una data a ottobre 2020
03/12/2019 - 16:45
DEMONS & WIZARDS: diffusi i dettagli del nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     