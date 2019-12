HELLOWEEN: annunciato lo United Alive World Tour Part II, a settembre in Italia

Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 21 da sardo, Milano tutta la vita. Aereo sempre economico da cagliari. Quando leggo di concerti a bologna bestemmio per giorni... 20 Anch'io come fasanez non conosco la location ma sicuramente ci andro' visto che non ho potuto vederli precedentemente. I biglietti andranno esauriti in un paio di giorni.... 19 Milano e' facilmente raggiungibile e questo e' un grosso punto a favore credo... pero' moltissimi concerti metal si tengono in posti relativamente spersi anche al Nord quindi non saprei... @Area dici bene sulla Sardegna, la realta' underground e' sempre stata pulsante sia in ambito metal che hc/punk (sia come gruppi che come partecipazione agli eventi) ma penalizzata dalla difficile raggiungibilita'. Nonostante cio' sono stati organizzati concerti con grandi nomi, dai Dark Tranquillity ai Sick of it All, grazie alla grande passione e impegno di alcune persone che credono davvero in quello che fanno./// x quanto riguarda gli Helloween penso che i fans non possano che essere felici di questi tour e del nuovo disco annunciato! 18 @tino, esattamente così e questa cosa so che fa rosicare i Torinesi e anche un po quelli di Bologna... il Veneto un po si salva qualche volta con l'arena di Verona a livello concertistico. Purtroppo in Italia manca un corrispettivo di Los Angeles, che certamente non é ne Napoli ne Palermo, anche se potrebbe esserlo Roma a mani basse visto che di fatto ha il mare.... 17 Senza farla lunga Milano è la new York d'Italia ovviamente c'è il grosso del passaggio 16 *Scarsa AFFLUENZA* pardon 15 @tino, nessun attacco, io ci abito relativamente vicino ma non sto in Lombardia... tuttavia é una città che mi piace e in questo paese é quasi più importante di Roma. Secondo poi... negli anni 70-80 non ne ho idea ma 90 e anche negli ultimi tempi molti promoter mi pare di capire che non se la siano sentita a organizzare cose al centro (tranne Roma) non so perché e al Sud per scarsa influenza e poi beh... diciamo che quando a un po tutti piace il neomelodico napoletano non é facile.... La Sardegna quasi é un altro mondo e mi spiego.... nonostante ci siano tantissime realtà di vari generi anche underground (a cui viene pure dato molto spazio anche nei media locali) quando si tratta di far venire gente (anche molto grossa) dall'estero si fa fatica pure lì.... non credo per la posizione visto che in Spagna sia nelle Canarie che sono praticamente in Marocco quasi che nelle Baleari concerti anche molto grossi ne fanno. Scusate la divagazione. 14 ma non vederla come un attacco alla vostra mediolanum, la nostra è un mix di delusione e invida, anche se da emilano devo riconoscere che la vecchia felsinea ancora vende cara la pelle 13 jajaja Comunque e non voglio fare della polemica, io vivo al Nord non troppo lontano da Milano ma non in Lombardia e sinceramente non ho gradito il "Sta c**** di Milano" e ha ragione @Elluis a dire "Statevene a casa non é oblligatorio". Poi oh se vivete lontani potete prendervela solo con il destino vi pare? @lisablack, dove stai?jajaja Comunque e non voglio fare della polemica, io vivo al Nord non troppo lontano da Milano ma non in Lombardia e sinceramente non ho gradito il "Sta c**** di Milano" e ha ragione @Elluis a dire "Statevene a casa non é oblligatorio". Poi oh se vivete lontani potete prendervela solo con il destino vi pare? 12 Infatti ce ne stiamo a casa... 11 Aperto OT: ragazzuoli cari, da milanese vi dico, se non vi sta bene "sta cazzo di Milano" state a casa vostra. Scusate ma a me certi ragionamenti mi fanno girare i cosiddetti. Saluti e baci. Chiuso OT! 10 @fasanez è una location nuova, da quanto ne so, non sono ancora stati fatti eventi live lì dentro. Comunque si trova in via Ripamonti, a poche centinaia di metri da un altro club, i Magazzini Generali, la zona è quella, insomma. 9 Ha ragione lisa su Milan...almeno Harris e co vengono a bulagna 8 Sempre sta cazzo di Milano..comunque notizia grandiosa👍, stavolta vado pure io 7 Location mai sentita... com'è? parcheggi? hotel decenti nelle vicinanze? Scusate l'OT 6 Angus71, stavolta organizziamoci per una o più bionde luppolose PresenteAngus71, stavolta organizziamoci per una o più bionde luppolose 5 Mustaine nei Metallica rientrerebbe di corsa! Phoenix L.A. in 3.5 nano secondi ah ah! 4 La notizia nella notizia è che l’album è quasi pronto, uscirà tra la fine di agosto ed inizio settembre, sarà prodotto da Charlie Bauerfeind e Dennis Ward e Dani ha usato per le registrazioni la batteria originale di Ingo! 3 Presentissimo \m/ 2 questi hanno fatto il colpaccio, sta a vedere che altre band seguono la linea....tipo mustaine che rientra nei metallica..... 1 Ottimo...e io ci andrò ancora!