THE SPIRIT: guarda il video di ''Pillars Of Doom''

06/12/19
EDGE OF FOREVER
Native Soul
06/12/19
DEEP PURPLE
Live in Rome 2013
06/12/19
GHOSTREAPER
Straight Out Of Hell
06/12/19
PRAYING MANTIS
Keep It Alive
06/12/19
HELLEBORUS
Saprophytic Divinations
06/12/19
HUMAN FORTRESS
Reign Of Gold
06/12/19
NIGHTWISH
Decades: Live in Buenos Aires
06/12/19
LUCA SELLITTO
The Voice Within
06/12/19
THE MURDER OF MY SWEET
Brave Tin World
06/12/19
ICED EARTH
Alive in Athens - 20th anniversary edition
06/12/19
AGENT STEEL + MESSERSCHMITT + KINETIK
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FIRENZE)
06/12/19
BLASPHEMY + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
06/12/19
KADINJA + GUESTS
BOCCIODROMO - VICENZA
06/12/19
SCALA MERCALLI
TNT CLUB - MILANO
06/12/19
EDGE OF FOREVER + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
06/12/19
ANTIDEMON + GUESTS
ALIBI - PALERMO
06/12/19
ROCK BRIGADE + SCOLOPENDRA
L'OLANDESE VOLANTE - TODI (PG)
07/12/19
AGENT STEEL + CRISALIDE + INNERLOAD
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
07/12/19
NAZARETH
LEGEND CLUB - MILANO
07/12/19
KADINJA + GUESTS
LA TENDA - MODENA