ELEGY OF MADNESS: presentano un brano dal nuovo album ''Invisible World''

07/12/19
CARONTE
Wolves of Thelema
11/12/19
THE RIVER
Vessels into White Tides
12/12/19
ALASTOR
Šumava
13/12/19
ARKONA (PL)
Age Of Capricorn
13/12/19
HORRIFIED
Sentinel
13/12/19
VOLTUMNA
Ciclope
13/12/19
SATYRICON
Rebel Extravaganza (rimasterizzato)
13/12/19
MOSAIC
Secret Ambrosian Fire
13/12/19
COMANDO PRAETORIO
Ignee Sacertà Ctonie
13/12/19
EREGION
Age Of Heroes
07/12/19
AGENT STEEL + CRISALIDE + INNERLOAD
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
07/12/19
NAZARETH
LEGEND CLUB - MILANO
07/12/19
KADINJA + GUESTS
LA TENDA - MODENA
07/12/19
SCALA MERCALLI
BANDIT BIKERS PUB - PARMA
07/12/19
JUGGERNAUT + SUDOKU KILLER
NUOVO CINEMA PALAZZO - ROMA
07/12/19
ESSENZA + GUESTS
GALTOR CAFFE' - MORROVALLE (MC)
07/12/19
ANTIDEMON + GUESTS
CASTELLO INCANTATO - SCIACCA (AG)
07/12/19
WRETCHED CONCEPTION FEST
STELLA NERA - MODENA
07/12/19
JUMPSCARE + ASPHALTATOR
EQUINOX PUB - VEROLI (FR)
07/12/19
NATIONAL SUICIDE + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA