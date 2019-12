BURNING WITCHES: a marzo uscirà ''Dance With the Devil''

Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 1 La nuova cantante mi piace molto e la canzone sopra è veramente ben fatta. Spero finalmente in un salto di qualità del gruppo col terzo disco.