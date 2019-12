THE OFFSPRING: due date in Italia a giugno

continuo ad aspettare con ansia il successore di "days go by"... sto caspita di nuovo album ce lo stanno facendo proprio sudare... ormai uscirà nel 2020, ad 8 anni di distanza dall'ultimo, perché non trovano un'etichetta discografica con la quale accasarsi... però restano dei grandi, e "smash" è un disco assolutamente da recensire, anche solo quello, però anche il primo omonimo e "ignition" meritano assai... quelli dopo penso che non siano molto adatti per questo sito...