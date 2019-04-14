WALKWAYS: online il video di ''Till the End''

13/12/19
VOLTUMNA
Ciclope
13/12/19
HORRIFIED
Sentinel
13/12/19
SATYRICON
Rebel Extravaganza (rimasterizzato)
13/12/19
STONE SOUR
Hello, You Bastards
13/12/19
COMANDO PRAETORIO
Ignee Sacertà Ctonie
13/12/19
ARKONA (PL)
Age Of Capricorn
13/12/19
MOSAIC
Secret Ambrosian Fire
13/12/19
EREGION
Age Of Heroes
13/12/19
IN OBSCURITY REVEALED
Glorious Impurity
13/12/19
GLI ATROCI
Metal Pussy
13/12/19
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
13/12/19
GWAR + VOIVOD + CHILDRAIN (ANNULLATO!)
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
13/12/19
SCALA MERCALLI
BUFFALO GRILL - CIVITANOVA MARCHE (MC)
13/12/19
GLI ATROCI
ALCHEMICA MUCIS CLUB - BOLOGNA
13/12/19
NATIONAL SUICIDE + TERBIOCIDE
UFO ROCK PUB - MOZZO (BG)
14/12/19
JINJER + GUESTS (SOLD OUT!)
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
14/12/19
KNOCKED LOOSE + GUESTS
CS RIVOLTA - MARGHERA (VE)
14/12/19
LEAVES` EYES + SIRENIA + FOREVER STILL + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
14/12/19
FOLKSTONE
DRUSO - RANICA (BG)
14/12/19
SAIL AWAY + ALLUME
ROCK HEAT - AREZZO