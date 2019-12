DEMONS & WIZARDS: online il video di ''Diabolic''

10 difficle aspettarsi di meglio da questi due 9 Come antipasto dell'album non c'e' male,Hansi come sempre bella voce e ottima interpretazione. L'ultimo degli Iced Earth (Incorruptible) e' un buon album. Ritornando ai Demons & Wizards sono molto curioso di come sara' il disco..come al solito aspettiamo fiduciosi! 8 Sì infatti Jon ha dichiarato che è il seguito di Heaven Denies 😊. @Area sì hanno molti impegni 7 Mi sembra una Heaven denies pt. II. Molto bella, veramente mooooolto bella!!! Aspettative altissime! Sperèm! 6 @Silviam, piuttosto normale! Non ho idea se esistano ancora gli Iced Earth, i Blind Guardian si e Hansi ci si dedica a pieno ritmo. 5 @Area sono lentissimi nel far uscire materiale 4 Mi ricordo tanti tanti anni fa nel 2000 che li vidi su TMC2 speciale Gods of metal.... praticamente erano gli Iced Earth con la voce dei Blind Guardian, perché fondamentalmente questo sono nel vero senso della parola. Non pensavo che esistessero ancora... 3 Anche a me è piaciuto molto, soprattutto la prima parte del brano! "I spread my wings and fly away" sara' una citazione voluta a Welcome to Dying? 😊 2 Ma sai che.... Mi piace un botto? Se queste sono le premesse siamo davvero a un ottimo livello! 1 Un solo ascolto, con tutti i limiti del caso, ma mi ha tenuto fino alla fine degli 8 minuti. Come inizio, non c'è male. E di sicuro è la cosa più metal che Hansi abbia fatto da molto tempo.