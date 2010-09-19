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13/12/19
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13/12/19
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13/12/19
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ALCHEMICA MUCIS CLUB - BOLOGNA

13/12/19
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UFO ROCK PUB - MOZZO (BG)

14/12/19
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MAGAZZINI GENERALI - MILANO

14/12/19
KNOCKED LOOSE + GUESTS
CS RIVOLTA - MARGHERA (VE)

14/12/19
LEAVES` EYES + SIRENIA + FOREVER STILL + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

14/12/19
FOLKSTONE
DRUSO - RANICA (BG)

14/12/19
SAIL AWAY + ALLUME
ROCK HEAT - AREZZO
PSYCHOTIC WALTZ: ascolta la nuova ''Devils And Angels''
13/12/2019 - 13:31 (50 letture)

RECENSIONI
75
90
100
ARTICOLI
08/03/2011
Live Report
SYMPHONY X + NEVERMORE + PSYCHOTIC WALTZ + MERCENARY
Viper Club, Firenze, 05/03/2011
 
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