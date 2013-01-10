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Age Of Heroes

13/12/19
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Sentinel

13/12/19
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13/12/19
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Rebel Extravaganza (rimasterizzato)

13/12/19
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13/12/19
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Ignee Sacertà Ctonie

13/12/19
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13/12/19
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Metal Pussy

13/12/19
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Glorious Impurity

13/12/19
HALPHAS
The Infernal Path Into Oblivion

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13/12/19
MARILLION
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

13/12/19
GWAR + VOIVOD + CHILDRAIN (ANNULLATO!)
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

13/12/19
SCALA MERCALLI
BUFFALO GRILL - CIVITANOVA MARCHE (MC)

13/12/19
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ALCHEMICA MUCIS CLUB - BOLOGNA

13/12/19
NATIONAL SUICIDE + TERBIOCIDE
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14/12/19
JINJER + GUESTS (SOLD OUT!)
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

14/12/19
KNOCKED LOOSE + GUESTS
CS RIVOLTA - MARGHERA (VE)

14/12/19
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REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

14/12/19
FOLKSTONE
DRUSO - RANICA (BG)

14/12/19
SAIL AWAY + ALLUME
ROCK HEAT - AREZZO
CARCASS: ascolta la nuova ''Under the Scalpel Blade''
13/12/2019 - 18:56 (124 letture)

Shock
Venerdì 13 Dicembre 2019, 20.17.24
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I Carcass li riconosci lontano un miglio. Fenomenali.
RECENSIONI
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ARTICOLI
29/11/2013
Live Report
AMON AMARTH + CARCASS + HELL
Live Club, Trezzo sull’Adda (MI), 24/11/2013
30/08/2013
Intervista
CARCASS
Surgical Steer
10/01/2013
Articolo
CARCASS
Biografia di una band straordinaria
 
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