KORPIKLAANI: annunciato il nuovo batterista

17/12/19
HAXANDRAOK
KI SI KIL UD DA KAR RA
19/12/19
DAEMONIAC
Dwellers of Apocalypse
20/12/19
NEUROSPHERE
Anthem of the Lost - part I Nightwars
20/12/19
SUN OF THE ENDLESS NIGHT
Symbols of Hate and Deceitful Faith
20/12/19
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Misguided Legacy
24/12/19
THE BASTARD WITHIN
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27/12/19
CIANIDE
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14/12/19
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15/12/19
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15/12/19
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17/12/19
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18/12/19
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