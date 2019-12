ANNIHILATOR: online il video di ''Armed to the Teeth''

14/12/2019 - 12:14 (73 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 una stronzata di video 3 A me il brano piace👍 2 Rivolgersi ai giovani con un video adolescenziale e un gruppo di musicisti giovanissimi non lo vedo così scandaloso, anzi. Comunque il solito ottimo lavoro dal punto di vista tecnico, compositivo niente di eclatante, sostanzialmente buono nonostante la citazione iniziale al bridge di creeping death, un po' ingenua 1 video adoloscenziale